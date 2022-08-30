黃姓男子去年11月打算找住在基隆市的郭姓前女友談判，竟與鄭姓友人共同偷走陳男的汽車代步。找到郭女時，黃男當街攔住郭女機車，將人押到附近談判，經附近民眾報案後，黃男眼見警方趕到，竟挾郭女駕車衝撞警車逃離，警方循線逮捕黃男將其依法送辦。日前，基隆地方法院審結，依觸犯竊盜、強制罪、妨害公務、毁損等罪，判處黃男有期徒刑2年1月。

基隆地檢起訴書指出，黃男去年11月為赴基隆找郭姓前女友談判，與鄭男共謀偷走陳男汽車代步。黃男到基隆後，駕車以逼車方式將騎乘機車的郭女攔停，並強押郭女上車，並由鄭男騎乘郭女機車，至基隆安樂區的3C賣場談判。

談判過程中，黃男與郭女發生拉扯，經附近民眾查覺有異報警，警方趕到現場時，黃男又強押郭女上車，並開車衝撞到場的警車逃逸。黃男將郭女挾持至新北市板橋某處停車場棄車，企圖製造斷點，再挾持鄭女搭乘計程車至某處民宅拘禁。黃男並於過程中恐嚇郭女，將在郭女母子機車油箱內摻沙云云。

基隆警方先是拘捕了被黃男留在現場的鄭男，將鄭男帶回偵訊。接著循線找到了失竊的陳男汽車，並於當天深夜尋獲黃男及郭女，並當場逮捕黃男。檢察官在偵訊後，依竊盜、強制、加重妨害公務罪、毀損公物、恐嚇罪、私行拘禁罪等，起訴黃男。

基隆地院審理時，黃男對犯行坦承不諱，法官認為，黃男觸犯竊盜、強制、剝奪他人行動自由罪、毁損、恐嚇危害安全罪，分別判處4月、4月、5月、3月、3月，得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑1年5月，再加上觸犯加重妨害公務罪，被判處有期徒刑8個月。