觀音蓮花園休閒農業區盼延續觀光能量，將在秋季舉辦萬聖南瓜節系列活動。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

疫情後觀光業重現曙光，為期2個月的桃園蓮花季28日落幕，據桃市府農業局統計，9周系列活動共吸引超過155萬人次遊客到觀音賞蓮，遊客中心周邊農園也迎來不少觀光客，多少補貼近年因疫情損失的收入，後續觀音蓮花園休閒農業區將在秋季接力舉辦萬聖南瓜節，盼延續吸客能量，讓觀音觀光疫後重生。

今年蓮花季已邁入第24屆，逐年擴大活動規模，是全台知名花卉盛宴，自7月2日起周周設有不同主題，除有不少愛花人士來賞蓮外，還有許多年輕家長帶孩子體驗實作DIY，從視覺、聽覺與觸覺等五感體驗蓮花多元之美，28日晚間在多位大咖歌星齊聚的好客音浪演唱會中正式落幕。

據統計，2020年蓮花季遊客總人次約132.5萬人，2021年僅辦1個月共有16.4萬人，今年則吸引155.6萬人到觀音賞蓮，比疫情巔峰期間稍回溫。農業局表示，主會場的蓮花預計開至9月中旬，周邊部分蓮田的花期還可一路持續到10月，欲賞蓮的遊客可把握住花期尾聲。

觀音蓮花園休閒農業區發展協會理事長、蓮荷園老闆王昱翔指出，今年人潮仍受疫情影響，較疫情前減少一點，再加上今年夏季高溫悶熱連連，多少影響遊客出遊決定，將討論策略於下屆改善。另在蓮荷園方面，雖人潮沒有往年多，但走精緻觀光農業後，實際營業額稍達預期。

林家古厝老闆林錦堂則表示，前幾年疫情造成的收入衝擊巨大，難靠2個月的蓮花季人潮補回，預計需要1年時間平衡。但他仍抱持樂觀態度，因為休區秋季將舉辦南瓜節，林家古厝從冬季到春季也自行推出草莓季，因此對延續觀光人潮仍有所期待。

「不止步於蓮花季！」王昱翔表示，雖蓮花季已結束，但各農園仍正常運作，且現已開始籌備將於10月底至11月登場的萬聖南瓜節系列活動，期待大小朋友再次齊聚觀音，盼讓全休區延續下半年度的觀光能量。