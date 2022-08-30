苗栗＋８６９。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天30日新增新冠肺炎本土確診869例，其中男性396人、女性473人，年齡分布1歲以下至93歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例11萬2272人，人口占比確診率達20.98％。

衛生局指出，以過去疫情數據公布經驗，因週末效應，每逢週２、週３病例數都是當週最高，主要是反映週末尚未上傳病例數的假日回補效應，但相關上周同期確診數上升超過14％，請鄉親持續落實相關防疫作為，務必勿掉以輕心，防疫仍待大家齊心合作。

衛生局長張蕊仙表示，因應疫情趨於常態化，住院等醫療服務也逐漸回歸正常所需， 9月1日起醫院住院、陪探病從原本陪病者住院前2天需PCR或快篩陰性且不得外出，改為當日入院再使用家用快篩篩檢即可，但仍禁止探病，僅允許加護、安寧、精神科、兒童病房或特殊狀況等病人，可有每天2名訪客於固定一個時段探訪。

新住院病人，非緊急住院者於入院前兩日內進行公費核酸檢驗或抗原快篩，或於入院當日進行公費家用快篩。緊急需住院者，於入住病房當日進行公費核酸檢驗或抗原快篩(包含家用快篩)。相關規定請民眾配合遵守

縣長徐耀昌說，面對即將來到的中秋、重陽聚會，還是必須做好防疫。活動防疫規定包括，勤洗手、戴口罩、與不特定人士保持社交距離，例如：烤肉在進食的時候免戴口罩，但是吃完東西還是要把口罩戴起來。

另外，營業場所、公共場域、餐飲場所也要做好量體溫、員工健康管理、加強環境清消，提供洗手設備及消毒用品等工作，且餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒。未接種疫苗的長者、幼兒，不宜參加聚會活動。

徐耀昌也籲請65歲以上長者儘速完成完整劑次疫苗接種以避免感染後導致重症，目前苗縣長者疫苗打氣欠佳，第1劑接種率為82.9％(全國平均86.7％)；第2劑79％(全國平均83.6％)，第3劑68.3％(全國平均75.3％)，第4劑26％(全國平均33.5％)。平時落實防疫工作戴好口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。