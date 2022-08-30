廖姓老慣竊涉嫌闖空門行竊民宅，從民宅監視器影像中發現廖嫌作案在民宅前觀察。（讀者提供。謝明俊苗栗傳真）

涉及機車搶奪、行竊汽車內財物等案件，4項通緝在身的廖姓老慣竊，四處躲藏逃亡多年，仍持續伺機在苗栗縣內四處闖空門，犯下多起住宅竊案，苗栗縣警局刑大偵3隊緝查廖嫌多日，日前鎖定廖嫌藏身苗栗市1處民宅，經持票進入搜查，一度不見廖嫌蹤影，眼尖刑警發現民宅樓梯下貯物間怪怪的，試著打開貯物間查看，赫然見到廖嫌尷尬藏匿裡面，乖乖束手就擒。

這名廖姓老慣竊，從年輕時就屢屢犯下竊案，經常進出監獄，多年前，他因犯下機車搶奪案以及竊盜案，遭法院判刑確定後一直未到案執行而遭到通緝，另外，廖嫌還涉及在國道1號泰安休息站內，破壞他人汽車行竊車內財物，被國道警察逮捕送辦，也同樣未出庭遭檢方發布通緝。

廖某身擁4條通緝，四處潛藏躲避警方查緝，不外出作案時，就藏匿在女友住處深入簡出，每天利用深夜無人注意時，外出透透氣，僅10分鐘又再躲回藏處，宛如在監服刑放風一般。

苗栗縣警局刑大偵3隊因轄內發生多起住宅竊案，經追查發現廖嫌涉嫌重大，但行蹤飄忽不定，幹員費了近2個月時間，詳細分析廖嫌生活作息習慣，鎖定廖嫌藏匿在女友住處，經跟監埋伏多日後，終於看見廖嫌外出放風身影，才得以向檢方聲請搜索票。

日前，幹員們持票前往廖嫌女友住處搜索，進入屋後四處仔細搜查，卻不見廖嫌蹤影，幹員們納悶不解下，一名刑警見到樓梯下有一個貯物間，疑心廖嫌藏在裡面，但卻見到貯物間外以鎖頭鎖住，最後幹員仍決定開鎖打開查看，赫然見到廖嫌一臉尷尬地坐在裡面，乖乖束手就擒。原來，廖嫌與女友約定好，只要有風吹草動，廖嫌就立即躲進貯物間，由女友從外上鎖，以掩人耳目，但仍敵不過刑警細心，將廖逮捕入監。