矽格(6257)周二召開實體法說會，客戶在手機、PC及記憶體相關IC進行庫存管控，矽格2022第三季營收恐將季減一成以內，但在車用晶片、網通、資料中心等相關晶片的需求持續暢旺，矽格會謹慎觀察實際情況，做好產能調配。今年第三季暫緩資本支出以節約成本，客戶新增需求由集團間產能調動來因應，第四季資本支出預估20億元，全年度評估50億元。

矽格2022年第二季合併營收達新台幣51.5億元，年增22.6%、季增11.55%；本期淨利新台幣11.5億元，年增55.3%、季增22.02%，歸屬母公司淨利9.9億元，換算基本每股盈餘2.18元。

矽格2022年上半年合併營業收入新台幣97.74億元，年增26.8%。本期淨利20.87億元，年增56.3%。歸屬母公司淨利18.08億元，年增45.5%，換算每股盈餘4.0元。

上半年合營收，依客戶應用區分，智慧手機占比降至36%，其中該領域大陸比重大，資料中心及HPC相關產品略升至23%，消費電子、智慧家庭占18%，網通、物聯網也增至16%，車用及醫療占7%。

矽格2022年7月營收16.58億元，月減5.58%、年增6.0%，創單月同期新高；累計今年前7月營收114.31億元，年增23.27%。

矽格營運展望，2022第三季營收與第二季相比，客戶在手機、PC及記憶體相關IC進行庫存管控，季減一成以內。但在車用晶片、網通、資料中心等相關晶片的需求持續暢旺，矽格會謹慎觀察實際情況，做好產能調配。

展望未來，短期內庫存調整、通貨膨脹對全球經濟及半導體造成影響。但長期而言，對於供應未來趨勢產業的核心半導體晶片需求成長，仍相當可期待。

矽格資本支出，2022到第二季資本支出30億元，主要用於客戶無線網通晶片、高速運算、旗艦級手機晶片、電源管理晶片、資料中心、車用電子晶片等的新增測試需求。

展望2022下半年，第三季暫緩資本支出以節約成本，客戶新增需求由集團間產能調動來因應。第四季資本支出預估20億元，將配合客戶2023年5G旗艦級手機晶片、Wi-Fi 6/6E、電源管理(含GaN)、高速運算、資料中心、低軌衛星、車用電子晶片等新產品需求持續推進先進技術，並建置先進產能。今年度資本支出預估共50億元，明年可望會持續增加。

矽格技術研發方向，針對5G、WiFi6E、高速運算、車用電子IC所面臨高頻、高複雜度、長測試時間之挑戰，研發高性價比測試解決方案。以四大方面，矽格自製MAP 1024 channel ATE for射頻、邏輯及混合訊號測試，也提升矽格自製SG9000 RFIC ATE測試頻率至40GHz for低軌衛星及5G mmWave RFFE測試。矽格研發手機、網通、高速運算、車用電子相關IC的測試程式與治具，最後，晶圓DPS(Die Processing Service)全自動化製程建置。

矽格智慧工廠以「設備自動化」、「工廠自動化整合」、「大數據分析」及「AI應用」為四大主軸，整合先進的科技，達到設備運轉自動化、製程管控數據化、生產管理智慧化、品質效益最佳化及競爭力頂尖化。其中設備自動化的自動包裝機；工廠自動化整合的自動排程/派工、機器人自動上下貨批(CP)、戰情室遠端監控，遠端作業；大數據分析的大數據生產報表；AI應用的AI-自動檢測(PMI，AOI)、AI-CCTV異常作業行為偵測。