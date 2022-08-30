由王祖藍主持的無線綜藝節目《有個閨密叫祖藍》前晚（28日）播出的第五集，請來了楊千嬅做嘉賓。楊千嬅向王祖藍分享了大量與老公、小孩的生活日常，透露老公與小孩相反，老公十分幼稚而十歲的仔仔卻相當成熟，還談到梅艷芳在她剛剛出道時的照顧。

在節目中可見現年48歲的楊千嬅，相較於以前微微的發福，呈現出圓圓的臉蛋，且笑時有雙下巴，她臉上更有淡淡的歲月痕跡，一些紋路在高清鏡頭前清晰可見。不過網友都力挺楊千嬅夠真實自然，雖然青春不再，但依然風韻猶存。

可見楊千嬅眼下的紋路與痕跡。(圖/微博)

1995年，楊千嬅參加由香港無綫電視（TVB）及華星唱片合辦的第十四屆新秀歌唱大賽，憑自選歌曲《等得太久》獲得銅獎後進入樂壇；在正式出道前，已擁有個人歌曲《有你在愛我》。之後楊千嬅與唱片公司華星唱片簽約，正式出道，被經紀公司包裝為鄭秀文接班人，從此開始她的演藝之路。

至於感情生活，楊千嬅出道至今，曾和陳奕迅傳出緋聞，看似若有似無的情愫，但兩人始終否認，楊千嬅唯一承認的圈內男友就是鄭中基，雖然最後分手收場，不過楊千嬅最終在2009年時遇到比她年輕5歲的丁子高，兩人在一起時雖然不被外界看好，如今走過10個年頭，兩人依舊甜蜜如初。