防疫措施一再放寬，交通事故也跟著增加！交通部今（30）日表示，根據最新統計資料，今年1到6月道安事件3項指標全部上升：包括道路交通事故17萬8091件，造成1495人死亡、23萬5972人受傷，比去年同期增加3109件、1.8％；增加20死、1.4％；增加2575人受傷、1.1％。交通部說明，主要是去年5月中旬本土疫情爆發，疫情三級警戒，影響民眾出外所致。

若以「機、老、酒」3項因素來看，今年上半年機車事故死亡967人，占全體64.7％，比去年同期868人占全體58.8％，大增99人、11.4％；高齡者死亡576人，占全38.5％，比去年同期562人占全體38.1％，增14人、2.5％；只有酒駕死亡134人比去年153人少19人、12.4％。

交通部長王國材表示，今年上半年交通事故死亡比去年同期增加20死，雖說跟防疫有關，但他覺得不是理由，因為今年1到5月累計死亡人數仍是比去年少，加上6月就一下子累計增加20死，因此減少交通事故死亡，也是交通部今年下半年要努力的。

另外王國材提到高齡者因無照駕駛死亡，去年是71人 今年是101人，一下子增加30人，也要增加宣導。

以縣市區分，今年上半年交通事故累計死亡人數比去年同期增加的前5個縣市是：彰化增38人、新北32人、屏東15人、竹縣12人、竹市10人，共增107人；減少較多的前5個縣市是：苗栗少24人、宜蘭18人、台北17人、台南16人、雲林9人。

其中彰化縣和屏東縣事故主要族群都是高齡者， 新北市、新竹縣、新竹市事故主要族群都是機車騎士。碰撞型態以自撞最高，約占3成，新竹市自撞更占45％。王國材表示，自撞比例高，意味著未來不管是工程或現行路側警示，對於駕駛疏忽及疲勞駕駛等都要加強取締。