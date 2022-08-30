股債市都回檔，壽險公司無法實現獲利。新光金控30日舉行線上法說會，揭露子公司新光人壽第二季處份資本利得為48.4億元，是2018年第四季之後、即14季的新低，而以往上半年都是壽險實現股債利得、衝刺獲利旺季，若以第二季來看，新壽第二季實現獲利是2013年之後、即九年的同期新低。

新光金發言人李超儒表示，因為債券殖利率往上，因此新錢投資報酬率現在拉高到4.8％，但市場波動大，也代表可實現的資產不多；新壽將債券90％到95％分類在成本列帳的攤銷後成本（AC），因此淨值波動不大，到6月底淨值比有3.85％，7月則因股債價格上揚，回升到4％以上，6月底資本適足率（RBC）為237.5％。

2018年因為中美貿易戰，第四季股債雙跌，加上新台幣又升值，當年第四季壽險業淨值也是急速下降，無股債利得可實現，但因為每年第四季壽險業多是進場投資，累積隔年獲利能量，一般很少實現資本利得，新壽2018年第四季資本利得僅實現6.33億元。

今年第一季新壽實現股債資本利得101.1億元，第二季僅實現48.4億元，比去年同期少近67％，是14季以來實現利得的低點，若以同期相比，則是2013年第二季之後的同期新低，2013年第二季實現39.87億元。

升息造成債券殖利率上揚，股市亦因經濟前景不明回檔，壽險上半年投資操作難度大幅提升，獲利因此受影響，新光金上半年稅後獲利29.16億元，比去年同期衰退78.6％，同時因為股債跌價，因此6月底綜合損益是負642.96億元。

6月底新壽持有的國內外股票總市值約占其投資資產的7.9％，比去年底的9％下降，金額約少318億元，新壽副投資長廖英風表示，有部分是實現股票利得，有部分是市價下跌造成，由於股票占比不到8％，後續仍有極大加碼空間；同時新壽也預估今年現金股利應與去年147億元持平或略為增加。