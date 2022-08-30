外出用餐沒位子坐爆氣！一名網友日前去餐廳排隊等位子用餐，卻看到有1人吃飯佔了6人座位，氣得拍照貼上網公審，怒斥「存什麼心態？」更舉例坐公車付4人的錢、佔4個位置，需要被白眼嗎？卻反被網友們打臉「先來後到有什麼問題」、「這神邏輯難怪被砲成這樣，真的很可憐！」

這名網友日前在臉書「爆怨公社」怒斥為何大家排得要命等吃飯，他一個人吃飯卻不跟別人併桌，卻要坐5到6人的桌子，存什麼心態？但貼文曝光後，大家都力挺消費者，紛紛留言：「先來後到沒毛病，要不要併桌是他的自由」、「店家都沒說話了」、「疫情期間，併桌的風險有點高」、「或許他入座時只剩那個大桌的」、「你怎不上去跟他說？」

對此原PO則反駁，認為「請問我坐公車付四個人的錢，我佔用四個人的位置，需要被白眼嗎？」卻又被網友打臉，「吃飯座位比喻坐公車座位，這神邏輯難怪被砲成這樣，真的很可憐！」、「難道公車佔用四個位子，是得先切三刀嗎？」

也有人指出，其實這家店並未開放併桌，如果原PO有問題應該先跟店家反應才對。