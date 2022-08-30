時光飛逝，轉眼間8月也已經到了尾聲。命理專家小孟老師在臉書粉專發文透露，2022下半年雖然有五星逆行與水逆影響，不過好事也不少，只要掌握好時機，必能翻轉命運，同時他也公布了12星座下半年運勢排行榜，提供大家參考。

TOP12水瓶座：踏實保守有耐心，財務好壞需自知

下半年的水瓶座受土逆影響，心態趨於嚴肅保守，不過處事上會更有耐心，認真勤奮且有責任感；財務上好壞參半，小心錢財來去一瞬間，尤其是款待朋友方面，當心因此與家人不和睦；下半年有很多旅行機會，不過旅途中可能面臨一些麻煩狀況，千萬要注意。

TOP11摩羯座：改革浪潮少不了，謹慎理財機會多

下半年的摩羯座受冥王星逆行影響，想擺脫上半年的不平順，並開始改造自己，伴隨著強烈的性格、獨特的魅力，以及冷靜的頭腦，有機會能夠穩定的朝目標前進。原本就聰明伶俐的摩羯座，下半年會變得更有學習力，懂得如何與他人良性溝通，不論工作還是家庭關係都能因此獲得改善；雖然賺錢機會多，但在財務管理上仍要保守謹慎。

TOP10金牛座：不甘平凡搞創新，心地善良好人緣

下半年的金牛座受天王星逆行影響，想要突破自我，不再被侷限，創新想法油然而生，可能因此得到不同的新生活，變得更加獨立。金牛座作風獨樹一格，但藝術魅力、領導能力，甚至是做事方面的熱情度都大幅提升，若想追尋夢想，下半年容易達成；你樂觀、積極的態度能增進人際關係，好的人緣將接踵而來。

TOP9射手座：快樂家庭要滿足，小額偏財好運來

下半年的射手座有機會在家庭方面感到快樂與自在，也滿足於目前擁有的一切。在家庭和諧的情況下，容易受到家庭有形或無形的幫助，像是資金、物品，或是精神上的支持都明顯增加，此外偏財運不錯，小額投資或買樂透試手氣都有好運相伴，若能知足，萬事將更完美。

TOP8天蠍座：學習能力有創意，愛情享樂次數多

下半年的天蠍座在創意及溝通方面成長許多，學習能力也增強，能夠靈活運用並表達自己的想法，在與他人互動的過程中可以得到不少良性的回應，人際關係也因此獲得改善。戀愛方面好運滿滿，有機會在旅途或學習場所中，遇到不錯的交往對象，有了愛情的滋潤，心情會變得更加開朗。

TOP7獅子座：健康改善更樂觀，金融財務有回報

下半年的獅子座身心狀況都健康不少，這讓你們能夠樂觀看待一切事物，也有更好的體能去從事想做的事情與娛樂活動。財務方面有機會得到援助，除了別人給的，還有一部分是過去投資所得的收益，若從事金融相關工作，只要努力，也有機會可以獲得良好的財務回報。

TOP6天秤座：家庭幸福好溫馨，工作事業機會多

下半年家庭會是天秤座的重心，雖然可能因此改變了生活品質，但會因為有能力給予家人更多的溫暖與幸福而感到自豪，同時也獲得家人及長輩的疼惜與關愛，不論男女，家庭和諧都能為你們打開新的生活方式。除了家庭，你們與工作上的合作夥伴也能有良好的關係，不僅項目成功機率高，還能因此獲得更多的金錢報酬，以及拓展事業的機會。

TOP5巨蟹座：感情婚姻入佳境，精神壓力得舒緩

下半年有伴的巨蟹座與愛人相處甜蜜又幸福，有機會走入婚姻；單身的巨蟹座則因為性格溫柔浪漫，而深受異性歡迎，所以別害羞，盡量表現自己，有機會能找到適合的伴侶。另外，巨蟹座一直以來的精神壓力，有機會在下半年得到舒緩，並把過去的不愉快轉化成一種能量，成為他人心靈上的指導者。

TOP4處女座：職位晉升有機會，可靠負責受景仰

下半年的處女座對自己要求更高，在工作上是個更可靠、認真又負責的好員工，容易受到上司或同事的賞識與景仰，升職加薪的可能性很高，若有機會也可以往外地發展，或是花點時間旅遊放鬆，能夠為你們帶來新的視野與想法。與此同時，處女座也容易吸引愛慕者追求，可以好好運用今年的藝術創作能力，有助於提升戀愛機會，要找到心靈契合的對象就不是難事。

TOP3雙子座：房事歡愉感情順，財富名聲要珍惜

下半年雙子座與另一半愛情和諧，感情順利。此外雙子座樂意投資自己，並努力提升自己的實力，憑藉著準確的直覺與敏銳度，在財務上能有傑出的表現，有機會得到一筆巨大財富或事業，特別是來自親戚家人的援助，若善加利用，能替自己開創新的終身事業，與此同時，名聲伴隨左右，你們有機會得到更好的社會地位及形象，影響力與日俱增。

TOP2雙魚座：愛情事業兩得意，樂觀善良福滿至。

下半年的雙魚座多保持樂觀與善良的性格，就容易得到好的回報，更能提升魅力指數，進而受到團體朋友的歡迎與喜愛，可以多多參與社交活動。另外，雙魚座也有機會能提升自己的領導能力，使事業更加成功，變得更有自信，事業與財運也能藉此獲得改善；愛情方面，可能因為團體活動而認識不錯的對象。

TOP1牡羊座：獨特眼光有遠見，翻轉小人為貴人。

下半年牡羊座的交友圈擴大，自信樂觀的積極行動，能為你們帶來許多好運，銳利的眼光也使你們更有遠見。財務方面，雖然牡羊座獨特的理財觀念令人摸不著頭緒，但意外之財與賺錢機會接踵而來，此外準確的第六感與直覺特別明顯，若能好好運用，並結合你們的領導能力，在溝通上也有機會能將小人翻轉成貴人。