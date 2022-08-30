高雄一名陳姓男子透過包養網站認識一名女子，兩人約定好進行性交易，陳男卻趁機在紅酒中摻入FM2，使女子昏迷後強行拍下裸照。高雄地院審結，以藥劑及對被害人為照相犯強制性交罪，處有期徒刑7年2月。可上訴。

判決書指出，陳男2021年間透過包養網站約到一名火辣的女子小庭（化名），雙方見面後同意進行性交易，而後由陳男開車載小庭前往汽車旅館，但陳男卻趁機在小庭飲用的紅酒中摻入第三級毒品FM2，使得小庭失去意識且無力反抗陳男的行為。

陳男見小庭癱軟在床上，便趁機性交得逞，還以手機拍下小庭的裸照，直到小庭的友人因聯繫不上她，緊急前往旅館尋找小庭，湊巧目擊到陳男攙扶意識不清的小庭下樓，陳男的犯行才全數曝光。

對此，陳男承認有與小庭相約從事性交易，也認了在紅酒中摻入毒品並拍下小庭裸照，但否認自己涉犯強制性交罪，辯稱只是想把小庭留下來過夜，且小庭在過程中意識清醒。

高雄地院法官勘驗證據，發現陳男在準備程序時曾說，「我把生殖器插入小庭陰道時，她有點茫茫的」，且小庭證述完全不記得曾與陳男性交，故認定小庭事發當下並非清醒，不採信陳男稱小庭清醒一說，依藥劑及對被害人為照相犯強制性交罪，處7年2月徒刑。可上訴。

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