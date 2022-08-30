國民黨桃園市長參選人張善政遭爆料農委會5736萬研究報告涉嫌抄襲，下午再度親上火線說明，研究報告目的是要介紹國外新的農業電子化進展給國內的研究單位，直呼「這是張飛打岳飛，非常奇怪的指控」，民眾可以上農委會網站下載報告檢視，更批評民進黨又想東挖西挖。

張善政說，該計畫與論文論的性質完全不同，計畫目標是要蒐集、整理新的國外農業資訊介紹農委會底下的研究單位，當然會引用國內、外文獻，而且不是只有照抄還要翻譯、整理等，農委會網站上面有完整3年度的報告，每份都有上百頁，民眾可以上網檢視，裡頭寫得很清楚，包括我們介紹了哪些國、內外的農業技術，到全台各地辦理農業研討會，這些都有記載。

「猜想民進黨又會去東挖西挖，不知道要挖什麼東西出來！」，張善政強調，這個標案沒有瑕疵，前農委會資訊中心主任林貞更在臉書發文說，這3年計畫協助農業電子化的宣導與推動，讓農委會所屬單位獲得行政院科發基金的科技預算挹注大幅成長，讓國內單位在農業資訊方面大步大步往前走，全民可以去檢視，我一點都不擔心。