22歲大陸女星任敏過去演出《悲傷逆流成河》出道，去年以《清平樂》入圍上海電視節第27屆白玉蘭獎最佳女配角獎，去年任敏和邊程上直播宣傳《清平樂》，因被邊程當眾調侃腳臭，讓任敏在鏡頭前噴淚。最近任敏曬出自己穿旗袍的美照，可見原本長相稚氣的她化了妝、放下黑直長髮，當下變成古典美人，「變臉整形式」的美貌引來網友一陣好評。

男星邊程過去曾在《如懿傳》中飾演年輕版的五阿哥，去年他在《清平樂》中飾演「懷吉」，跟任敏演出的「福康公主徽柔」有一段虐戀，兩人戲裡愛的深刻，戲外卻是愛鬥嘴的朋友，去年兩人一起上直播，邊程吐槽起任敏年紀大他5歲、外型不好，還說是「平平無奇」，甚至爆料對方腳臭，讓任敏在鏡頭前頓時變臉，數度仰頭忍住眼淚，事後邊程也遭網友痛批沒禮貌。

任敏去年上直播被邊程惹哭。（圖／取自新浪娛樂）

而任敏雖然直播時受委屈，事後也因為《清平樂》一炮而紅，和張婧儀、趙露思、宋祖兒、李蘭迪、周共同被封為「95後受矚目小花」，最近還傳出任敏將和羅一舟演出耀客傳媒所開拍的新版《射鵰英雄傳》，但已經被任敏後援會向公司確認後闢謠。

任敏曬旗袍裝。（圖／翻攝自任敏工作室微博）

近日，任敏工作室曬出一組新照片，宣布將上央視節目《詩畫中國》，圖中可見任敏難得穿著古典風，貼身無袖短旗袍上身，露出纖瘦四肢，加上她精緻五官和一頭黑色長髮，氣質度爆表，粉絲也驚訝留言：「好美」、「哇塞，一整個期待住了」、「如果下次眉毛能化更自然點就更好了」、「敏子什麼風格都好看」。