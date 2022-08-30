2022年建築園冶獎邁入第28年，是推動城鄉美學與推展城市行銷的重要指標。30日在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行頒獎典禮，今年有包含桃園以南13個縣市的公、私部門類參與建築園冶獎，迎來歷年規模最大的頒獎典禮，共計頒出13個縣市、117座公、私部門的獎項，副總統賴清德也發來賀電，感謝協會發揮功能，豐富城鄉景觀美學，營造優質宜居環境。

今年的頒獎典禮在台南舉辦，副總統賴清德特地發來賀電，包括高雄市副市長林欽榮、台南市副市長趙卿惠、台南市都發局長莊德樑，2022年建築園冶獎甄選委員會主任委員黃啟倫、社團法人高雄市建築經營協會理事長呂萬卿、台南市建築經營協會、社團法人台中市建築經營協會、社團法人中華民國建築經營協會以及13縣市不動產開發商業同業公會等，都出席今年的頒獎典禮，是全台規模最大的建築盛會。

趙卿惠指出，園冶獎是來自民間社會的建築運動，透過公共、校園建築景觀至社區文化景觀獎項，激勵大家重視建築景襯設計、生活品質及環境永續，更是台灣公部門年度參與的重要活動之一。

趙卿惠說，台南市在本屆公私部門總共獲得16獎，黃偉哲感謝評鑑委員給予的高度肯定，更加感謝大會提供好的參賽機制與平台，讓產官學藉此參與互相交流，共同成長，期勉市府各機關單位和大會繼續透過建築園冶獎一同推動建築環境美學和營造城鄉魅力，將活動逐步推展全台，邁向國際。

高雄市建築經營協會理事長呂萬卿則表示，今年的評選過程中遇到疫情攪局，當時快篩試劑非常難取得，有部分社區希望評審能通過快篩後再進入社區，評審對於到處參訪也有疑慮，所幸有各縣市政府、協會會員鼎力相助，從各種不同的管道取得充足的快篩試劑，清消方式更是接近醫療等級，讓評審、社區都能放心，順利完成評選作業。

呂萬卿指出，去年因為疫情園冶獎跑了13個縣市各別頒獎，今年終於又能齊聚一堂，而且就像本屆園冶獎開鑼儀式是在屏東，今天的頒獎則來到台南，出發點就是希望促成城市行銷，尤其現在正流行偽出國，園冶獎讓大家發覺一鄉一特色，引發廣大迴響。(記者張雅雲/台南報導)