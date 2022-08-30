1名水泥師傅於臉書PO文，家中長輩做工到一半，將水泥用攪拌棒拉花成葉子形狀，文章曝光後，網友紛紛笑說，是被水泥工耽誤的咖啡師，紛紛建議原PO可以請長輩退休後去開一間咖啡店，也有人表示，這種天氣要在戶外工作的人都辛苦了。

水泥師傅用水泥拉花，照片曝光後驚呆上千名網友。（圖／路上觀察學院）

1名水泥師傅於臉書社團《路上觀察學院》發文，日前他工作到一半發現，他家中的的長輩居然會拉花，畫面中可見，水泥經過棍棒攪拌，表面波紋層層疊疊猶如咖啡拉花，雖然不夠完整，仍依稀可從波紋看出葉子的形狀。

文章曝光後，網友們紛紛留言直呼：「這天氣需要在戶外工作的人都辛苦了」、「特濃加比」、「這杯是“重”拿鐵」、「活在當下」、「就差一些肉桂粉了」、「很有天份喔」、「Oreo攪到極限的樣子」、「他還會做蠟像你信不信」、「這喝下去應該很飽」、「可惜不能喝」、「長輩年輕時候再咖啡廳當店長」、「高手在民間」、「可以喝，但只能喝一次」。

也有網友建議水泥師傅退休可以去開一間咖啡館：「可以轉行了」、「放假有去學咖啡」、「退休計劃絕對是開咖啡店」、「被水泥攪拌耽誤的咖啡師」，網友還幫師父想好廣告台詞：「水泥咖啡館，一個人的時光，在街角」。