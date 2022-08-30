河北省紀檢監察機關查處了「唐山燒烤店打人」案主嫌陳某志等涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題，對15名相關人員立案審查調查，對8名公職人員採取留置措施。中紀委網站30日發文稱，這釋放出嚴懲惡勢力、嚴查「保護傘」的強烈信號；老百姓痛恨什麼、厭惡什麼，就打擊什麼、鏟除什麼。

唐山打人案嫌犯保護傘被查 中紀委網站發聲

文章稱，人民群眾對黑惡勢力深惡痛絕，必須發現一起查處一起。對惡勢力必須重拳出擊、嚴懲不貸，對背後的腐敗和「保護傘」更要查深查透、除惡務盡，依規依紀依法嚴肅查處。案例表明，黑惡勢力之所以能夠坐大成勢、危害一方，一個重要原因在於一些黨員幹部和公職人員利慾熏心、知法犯法，利用自身職權和職務影響為違法犯罪活動站台撐腰、提供庇護。

文章稱，陳某志等涉嫌惡勢力組織十年間實施多起違法犯罪行為，反映出一些黨員幹部和公職人員為其提供「保護傘」。紀檢監察機關對背後的腐敗和「保護傘」問題深挖徹查，就是要鏟除惡勢力賴以生存的土壤，防止捲土重來、死灰復燃。同時，也向社會釋放強烈信號，誰敢包庇放縱黑惡勢力，誰就必然受到紀法嚴懲。

文章稱，治政之要首在安民。唐山某燒烤店打人事件再次警示我們，掃黑打傘是一場持久戰，必須深刻認識黑惡勢力頑瘴痼疾的複雜性、反覆性，任何時候都不能有鬆鬆勁、歇歇腳的想法。始終保持高壓態勢，堅持把掃黑除惡同基層「拍蠅」結合起來，把「打傘破網」同政法隊伍教育整頓結合起來，既抓涉黑組織也抓後面的「保護傘」，深入推進掃黑除惡、「打傘破網」常態化、機制化。

文章稱，掃黑打傘，還要查改同步、標本兼治，以典型個案推動解決普遍性深層次問題。案發地的相關部門要舉一反三、引以為鑒，深入查擺問題、研究整改措施、健全制度規範，注重抓早抓小、開展源頭治理。

文章強調，老百姓痛恨什麼、厭惡什麼，就打擊什麼、鏟除什麼。無論是深入調查案件、嚴查惡勢力背後的腐敗和「保護傘」，還是下一步公正辦理案件、依法嚴懲犯罪分子，都是以法治守護公平正義，維護人民群眾生命財產安全和社會和諧穩定。要慎終如始、再接再厲，以掃黑除惡、「打傘破網」的實際成效，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。