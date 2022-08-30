國小開學了！台中警方結合校方啟動「護童」勤務，配合創意巧思，溫馨又吸睛，圖為文雅國小。（台中市警局提供）

國小開學了！台中警方結合校方啟動「護童」勤務，配合創意巧思，溫馨又吸睛，圖為清水國小。（台中市警局提供）

國小開學了！台中警方結合校方啟動「護童」勤務，配合創意巧思，溫馨又吸睛，圖為太平國小。（台中市警局提供）

國小開學了！台中警方結合校方啟動「護童」勤務，配合創意巧思，溫馨又吸睛，圖為文昌國小。（台中市警局提供）

中市各國小今天開學了！中市警局各分局啟動「護童勤務」與校方合作迎接小朋友上學拚巧思創意。第六分局派出大型Q版警察娃娃、清水分局開出自製小警車「清水婦幼號」，大甲分局結合鎮瀾宮派出孩子的守護神「招財」與「進寶」童子，還有師長巧扮「巴斯光年」、「胡迪」、「鄧不利多」，逗得讓學童們驚喜萬分、笑聲不斷。

台中市警局表示，國小開學日各分局針對國小開學在校園周邊交通複雜出入口及路段在上午7時至8時許執行「護童勤務」，與校方、志工配合，加強巡查校園，各校迎接小朋友上學的活動頗具創意亮點，增添不少溫馨、歡笑畫面。

第二分局長陳家銘親率隊到太平國小，與老師、導護及志工維護上學安全，現場發放特訂的「POLICE防疫口罩」，校長余益興更搖身一變成為知名電影「哈利波特霍格華茲」的校長「鄧不利多」，讓小朋友驚豔展開笑顏。

第六分局婦幼宣導團派出大型「Q版警察娃娃」到大鵬國小，宣導交通及婦幼安全，並發放專屬口罩等小禮物，小朋友直呼好開心。

大雅分局副分局長黃振昌則率隊到文雅國小安排安排交通安全宣導及發送宣導品，文雅國小校長王俊華與家長會會長巧扮熱門卡通人物「巴斯光年」及「胡迪」，熱鬧滾滾。

清水分局分局長游永中搭配員警自製的小警車「清水婦幼號」到清水國小，進行宣導預防犯罪、交通安全並發送宣導品，學童及家長爭相合影。

大甲分局分局長吳燕山則結合大甲鎮瀾宮神童團在文昌國小護童，神童團派出孩子的守護神「招財」與「進寶」童子相迎，兩尊神像古錐外型、活潑動作，逗得小朋友欣喜不已，導護老師及志工也加入開學「護童」行列。