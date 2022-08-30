美元暴力強升，讓韓元貶到2008年金融風暴以來最低價。財信傳媒董事長謝金河表示，這些年，多數南韓企業都倚重中國大陸市場，而南韓以大企業主導的經濟結構，很快在市場上與大陸企業正面交鋒，除了在半導體（晶片）產業仍有優勢外，包括手機、面板、汽車等重量級產業紛紛被大陸攻陷，石化業及鋼鐵產也面臨大陸強力競爭，逐漸出現頹勢；他認為，這一波強勢美元風暴，南韓可能是亞洲最危險的經濟體。

謝金河在臉書發文指出，美國聯準會擺出強力升息的超鷹姿能，勢必推升美元更進一步走高，周一（29日）的美元指數可能跳空從110點開出，亞洲滙市已出現崩跌景象。台幣貶到30.386，人民幣到6.9，日圓沒有貶破前一波139.38的低點，可怕的是韓元跌不休，29日最低跌到1351.55兌一美元，韓元去年已大幅貶值，今年又繼續下跌，跌幅逾13%，韓元貶值也加大新台幣的壓力，但更大問題是凸顯南韓經濟面臨困局。

他說明，南韓與台灣都是出口導向的經濟體，經濟動能來自進出口累積的經常帳順差，今年南韓原公布到5月20日的貿易逆差累計到156.94億美元，後來修正上半年逆差是103億美元。周一（29日）又公布到8月20日為止的貿易逆差累計達254億美元，其中8月前20天對中國大陸逆差6.67億美元，已是連續4個月對中國的逆差。

謝金河指出，南韓一向是大順差國，近30年來，南韓只有1997、1998年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯出現逆差，每一次貿易逆差都觸動韓元貶值，1997年韓元貶至1695兌一美元，南韓31家財團倒了16家，南韓向IMF借款576億美元，南韓民眾捐金戒指、金項鍊幫國家紓困。第二次是金融海嘯，韓元貶到1372.3，這回韓元不知不覺又來到2008年低價，如果逆差擴大，韓元貶值壓力可能再加大。

他強調，這些年，多數南韓企業都倚重中國大市場，可是南韓以大企業主導的經濟結構，很快在市場上與中國企業正面交鋒。南韓除了在半導體產業仍有優勢外，像三星手機在中國市場市占率一度逼近30%，如今剩下0.6%，LG手機不見了。三星及LGD大尺寸電視面板已退出市場，南韓汽車製造業的現代、起亞汽車在中國市占率退至10名以外，石化業及鋼鐵產業都面臨中國強力競爭，逐漸出現頹勢。

謝金河認為，在文在寅時代，南韓經濟完全傾向中國，尹錫悅上任後態度仍舉棋不定，韓元大貶，透露出南韓經濟調整的困難。這次美元強升，南韓可能出現1997年亞洲金融風暴以來最嚴厲的調整。