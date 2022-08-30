今（1）日有不少網友發現，訪問Google網頁、APP竟出現刑事局公告，「您連結的網頁疑涉及詐騙情事，為避免民眾受騙已停止解析」，消息曝光後引發熱議。對此，台灣大哥大回應，執行相關測試時連線出現問題，目前已恢復正常。

原PO在PTT發文表示，自己連結Google Map時，網頁出現「您連結的網頁疑涉及詐騙情事，為避免民眾受騙已停止解析」的公告，驚呼整個Google都變成詐騙。

時代力量新北市議員參選人王景弘進一步發現，台灣大的DNS伺服器將Google認定為詐騙，所以才會引導至封鎖網站，且只有台灣大有這種狀況，「網頁還高掛刑事局要求，我就想問，憑哪條法？連Google都封，不就好棒棒？」

對此，許多網友紛紛回應，「民主網絡搶先體驗」、「民主網絡試營運」、「為什麼數發部要針對台哥大，有卦嗎？」、「遠傳也沒事啊」、「『中華』電信沒事耶」、「民主長城阿，聽黨指揮很難嗎？」、「搶先體驗數位中介法」。

據《Yahoo奇摩財經》報導，台灣大回應，公司進行資安、防詐騙相關測試時連線出現問題，經處理後已恢復正常。