到底新興市場哪些國家投資最虧？最新的名單已經揭曉；根據金管會在29日出爐的最新統計顯示，國內的全體金控集團海外曝險中，若以新興市場國家來看，在2022年第二季發生投資評價減損，也就是投資曝險損失最多的國家，以墨西哥、印尼、智利、泰國 、哥倫比亞這5個國家的減損幅度最大，減損金額分別等值台幣143億、104億、62.6億、32.48億、31.07億、31.03億。

至於第六至十名，則分別由巴西、菲律賓、秘魯、巴拿馬、印度，分別以投資評價減損31.03億、25.77億、25.10億、23.93億、23.86億位列第六至十名。

其中值得注意的是，在這些國家裡，在第二季以投資虧損143億，位列全體金控集團累計投資減損第一名的墨西哥，第二季比起第一季，還增加了136億的投資金額，其他在上述的前十大投資虧損新興國家裡，評價減損金額和投資金額雙雙增加的，還包括了智利、秘魯；換言之，這類型的國家，在今年第二季可說：「投資越多、賠越多。」

此外，一般而言，外界關注新興市場動向的，多半集中在中南美洲、東南亞、非洲等地區，鮮少注意到歐洲市場；但對此金融圈人士則提醒，在2012年曾發生過歐債風暴，當時義大利、西班牙、愛爾蘭、葡萄牙、希臘等5個國家，還被稱為「歐豬五國」。

根據最新統計顯示，上述2012年曾引發歐債風暴的5個國家，其中義大利、西班牙仍為現在金控集團最熱門的兩大歐洲投資國家，但也發生不少投資未實現虧損，倘若以第二季的最新統計來看，投資評價損失最多的5個國家，義大利、西班牙均有進榜，前5國投資評價減損最多的國家，依序為愛爾蘭、西班牙、俄羅斯、義大利、匈牙利，投資評價減損在第二季分別為54.9億、18.92億、16.06億、14.62億、12.25億元。

金管會這份統計雖然是對於國內16家金控集團、涵蓋75個國家所作的統計，但超過9成以上的投資部位，都集中在五大壽險公司所屬的金控集團。倘若合計土耳其、南非、哈薩克等其他中亞、中南美、南非等新興市場國家，則第二季國內金控集團在海外的投資曝險損失631.63億元，但投資淨額卻合計還增加了快130億元，其中絕大部分增加在墨西哥和智利，顯見業者「利自險中求」的心態還是有。

然而近來又另一現象，令金融圈憂心接下來虧損是否在第三季還會繼續擴大。據了解，信評機構穆迪已在7月11日調降墨西哥石油公司的高級無擔保債務信用評級，由Ba3降至B1，對此有不少銀行已對客戶發布公告，提醒客戶注意這些以往被視為熱門投資標的的新興市場國營事業的信評變化，尤其這次被降評的墨西哥石油，又是墨西哥首屈一指的國營事業，使得銀行業者憂心客戶的海外投資「踩雷」，因而趕快公告來向客戶示警。

倘若依照金管會所公布的數字來看，第二季投資虧損評價損失最大的地區，仍在於美國；最新統計顯示，第二季的投資減損達2181億台幣，比起第一季的1489億，評價損失更大，不過對此金融業人士則認為，國內金控集團在美國的投資，多半以政府公債為主，較沒有信用上的疑慮，因此只要利率回檔、價格反彈，又可找機會實現獲利賣出。

但新興市場的投資，則還多了信用風險的疑慮，尤其是聯準會主席鮑爾在上周的發言又掀起一波「鷹浪」，光是從外資近幾日賣超台股的狀況，就可預見在其他新興市場恐怕掀起一波更大的撤資潮，相對的也會使新興市場的股債面臨更多信評及價損的衝擊。