尿液和糞便都藏有健康警訊，中醫師施昀廷指出，身體其實還會透過放屁來傳遞重要訊號，如果屁太臭，可能代表腸胃濕熱、食物消化不良；屁很多的話，則要注意腸胃氣滯或脾胃虛弱的問題，同時施昀廷也提供3個小撇步幫忙改善排氣問題，像是多做核心運動、改變飲食型態等。
施昀廷在臉書粉專發文表示，放屁就是腸子和腸道菌交互作用產生氣體，再藉由肛門內外括約肌作用排出，有些經過腹腔手術的患者，醫師會透過術後的排氣狀況，來評估腸道是否恢復良好。
而從中醫的角度來看，如果屁太臭，味道很濃很重，且有糞便濕黏、肛門灼熱的狀況，就代表可能有腸胃濕熱、食物消化不良、食物過於辛辣或重口味的狀況；若是屁很多，意即放屁頻率高，且胃口差，肚子容易脹氣、悶悶的，就代表有腸胃氣滯或脾胃虛弱，阻礙脾胃消化的問題，需要調理恢復。
施昀廷也提供減少放屁的3個小撇步：
▎改變飲食型態：少食用辛辣食物、含糖飲料和甜食。
▎消食零食助消化：像是麥茶、酸梅湯、山楂糖、八仙果等。
▎多做核心運動：比如瑜珈、皮拉提斯等，可以增進腸胃蠕動。
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