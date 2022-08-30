林金貴槍殺計程車司機疑案，再審更二審30日再度出現戲劇性逆轉、改判林男無罪。合議庭認為，相關鑑定報告均證明，林男當時與凶手長髮披肩的模樣不同，也有不在場證明，現場客觀跡證也與林男無關。高雄高分檢強調，重大刑案改判無罪，是否上訴，待收到判決後再開會討論決定。

林男原本遭判無期徒刑定讞，力拼再審逆轉獲判無罪。2021年再審更一審又認定林男有罪，判無期徒刑。30日再審更二審高雄高分院宣判，林男無罪，林男走出法院激動地無法言語。

現年43歲的林金貴2007年5月涉嫌在高雄鳳山持槍射殺王姓計程車司機，當時一審依2位目擊證人、1名應召女、1名林男女性友人等人指證認定林男行凶，當年10月林男被逮羈押入獄，2010年遭判無期徒刑定讞。

冤獄平反協會2度替林男聲請再審均遭駁回，2015年林男胞姊以1張他案發前2個月拍的短髮大頭照為證，強調林男與監視器拍到的凶手長髮樣貌不符，成功取得再審門票，2017年4月高雄高分院裁准再審，林男也結束9年多的牢獄。

2018年8月高雄高分院再審認為，案發後1小時，林男在台南縣佳里鎮曾撥打行動電話，等同不在場證明，此外2位證人指證時間過久且違反程序，最後逆轉改判林男無罪。

案件尚在更審，林男2019年竟又涉及台中一起賓士車竊盜案，被診斷出有邊緣性智能，領有中度身心障礙手冊，依竊盜罪判6月、易科罰金18萬元。

再審更一審認為，林男曾經擁有槍枝，在案發時確實蓄長髮，與翻拍的監視器畫面中人物吻合，行兇飆車至台南不無可能。關鍵的大頭照，只能證明存檔日期，拍攝日期、是否修圖均難以鑑定，最後仍判林男無期徒刑，褫奪公權終身及罰金10萬元。

上訴至再審更二審，法官認為，案發現場監視器錄到凶手長髮披肩，但林男在案發前2個月才到攝影公司拍半身照，當時頭髮長度還在耳上。高雄榮總鑑定，頭髮生長速度為每天0.359公釐，林男短短兩個月頭髮不可能長到及肩。

法務部調查局、內政部警政署刑事警察局拿林男2007年換領身分證的照片，比對監視器畫面中的凶手影像，表示無法認定凶手就是林男，也無法認定凶手是否刻意戴假髮。警方事後再現場蒐集的槍彈、毛髮、指紋，也難以認定槍擊殺人案與林男有關。

此外，考量目擊證人追趕凶手2至3分鐘，凶手還要另外找尋逃跑用的汽車，認定案發後1小時5分、遠在77.5公里外、台南縣佳里鎮留有通聯記錄的林男，擁有不在場證明。

其餘相關證人，由於出面指認程序未符合相關規定，可能受「凶器聚焦效應」影響，在受驚嚇、記憶汙染等因素影響下，做出模糊、錯誤的指證。一名當時年僅8歲的證人，有指認錯誤的紀錄，指證也與其他證人有出入。其餘證人還出現證詞前後不一的情形，甚至把「聽聞」當證詞，不能當作有利證據。

法官基於上述理由，以及檢方提不出能證明林男犯罪的證據，最後逆轉改判林男無罪，但檢方仍可上訴。高雄高分檢強調，重大刑案改判無罪，是否上訴，待收到判決後再開會討論決定。