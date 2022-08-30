拍台北評審侯季然(左起)、林昱伶、樓一安(右一)與影委會饒紫娟總監合照。(台北市電影委員會提供)

第14屆「拍台北」電影劇本徵選於今（30日）公布入圍名單，共計有16部作品脫穎而出，共同角逐總獎金66萬的獎項。評審團陣容堅強，邀請到金鐘導演同時也是《刻在你心底的名字》、《瀑布》監製的瞿友寧；以及《我們與惡的距離》等劇金牌製作人林昱伶；《華燈初上》編劇杜政哲；《華燈初上》、《民雄鬼屋》人氣演員楊謹華；《該死的阿修羅》導演樓一安、《南方小羊牧場》導演侯季然、知名影評人膝關節等。

楊謹華開心地表示是她首次擔任劇本徵選的評審，「我拍了20幾年的戲，第一次看到這麼多的劇本，可能比我至今拍的戲還要多，所以我自己很興奮！」評選過程中，讓身為演員的她腦中不禁開始出現畫面，想像自己演出的樣子，「這次有看到歌舞劇的劇本，自己很想要嘗試這個類型，因為演戲本身已經有難度了，再加上唱歌、跳舞難度更高，所以就更想要挑戰！」杜政哲感同身受地說：「創作是一件非常孤獨的事情，但是把生活點滴拿出來跟大家分享，就會非常有共鳴和樂趣！」鼓勵編劇們在努力創作的過程中也不要忘了過生活，「去交朋友，去談戀愛，去失戀，去跟生活裡面所有的傷痛相處，它們都會是你創作的養分，把這些養分聚集起來，好好的發揮在文字上面，就是一個好故事，希望大家一起來寫好劇本。」

樓一安導演表示，寫劇本必須用「講人話」取代生硬的說教，大方分享經驗：「你要讓演員有辦法講出你寫的台詞，有辦法做出你覺得合理的行為舉止。」認為編劇要先會「演戲」，才有辦法活出角色的樣子，劇本也會較有可看性。侯季然導演則說：「壓力滿大的！很高興做完這項艱鉅的工作。」他鼓勵創作者不要放棄，不管入圍與否都要持續挖掘自己，展現獨特的一面。影評膝關節在眾多劇本中，發掘有幾個劇本已經符合開發的想像以及行銷話題度，他認為創作者可以多多踏出同溫層，去看更多的電影、戲劇、短片，往更多類型的創作發揮，較有機會脫穎而出。

本屆報名劇本高達174件，創下歷年來新高紀錄，來自海外的報名者共有10位，徵收作品類型多元，包括喜劇、懸疑驚悚、犯罪、科幻、動作冒險、傳記、音樂劇等，與台北的場景、意象結合，充分展現創作者豐沛的能量。林昱伶表示一開始就被劇本數量嚇到，但看到很多讓人眼睛一亮的作品，也很享受看劇本的過程，透露劇本比賽的致勝之道，在於創作者要能把握「劇本的基本功」，「概念很重要，但只有概念而沒有一個好的劇本結構，它可能會是不成立的。」瞿友寧導演則從本屆報名作品中，看到創作者對於世界現狀在乎關心什麼，「從劇本中看到未來的台北、想像中的世界，也看到全世界電影不同題材交流，創作者思維已經跳脫早期傳統故事創造的邏輯和節奏，看到很不一樣的切面，即使是過去可能就有的題材，卻有著新的書寫方式」。

歷經兩個多月的劇本審查期，評審們共同評選出的16部入圍作品包括：陳永錤、尤以青《再見凱西》；陳思安、溫慧明《兩步之遙》；張惠勝《臥底候選人》；陳冠宇《罪夜狂奔》；夏佩爾、烏奴奴《孽障》；鄭宥嘉《爆囍拍檔》、李三元《今夜，你想選哪一個？》；陳怡良《前奏曲》；林昀姍《我們在同個地方，棄屍》；黃詩婷《莫比烏斯之戀》；林煥傑《濁》；黑喜、機械狐獴、昊、朱凱柏《2070台北病》；林挺弘《顯影》；林珮瑜、張貽婷《化生》；騙人小鬼愛阿布《我們曾經追逐國際太空站》；懷觀、馮勃翰《你的一切》，將一同角逐「金劇本獎」40 萬元、「銀劇本獎」15 萬元、「銅劇本獎」5 萬元三項大獎，以及三名佳作各2萬元等獎項。

第十四屆「拍台北」電影劇本徵選之頒獎典禮將於9月26日在台北君悅酒店舉行，並再度邀請曾寶儀擔任典禮主持人，當天將揭曉各獎項得主並頒發獎金及入圍獎狀。