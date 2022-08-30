民進黨新北市長參選人林佳龍今登記參選，喊話新北市長侯友宜要有接受辯論的勇氣。對此，被視為「侯家軍」的國民黨新北市議員參選人呂家愷表示，林佳龍從頭到尾無心選新北，前幾日發言甚至搞錯新北地名，政策也是複製台北貼上，綠營還公開要求侯友宜簽署「做好做滿」承諾書，代表自家人也不看好林佳龍，為他宣告死刑。

「林佳龍在新北的熱情，民進黨心知肚明！」呂家愷說，林佳龍過去信心十足喊出只準備台北，卻被迫來選新北，林心中的不甘、無奈，從他的言行舉止中展露無遺，他曾在造勢場合三度將新北講成台北，又把新北八里講成萬里，甚至將蘆洲鴨母港溝講成板橋，這已不是參選口誤，而是認真搞不清楚，參選近2個月還犯這種低級錯誤，相當不可思議。

呂家愷批評，林佳龍不只地區背不熟，就連政見也是沿用台北複製貼上，甚至為了炒作，批評新北社宅政策，卻被公開資料打臉，忙著準備台北卻沒有追上新北社宅進度。

同為侯家軍的新北市議員參選人戴湘儀、吳訓孝說，林佳龍當時喊出兩萬戶社宅、捷運周邊三千戶」，結果選新北後又喊出同樣口號，簡直是胡鬧，完全沒有考慮過兩市土地規畫、人口分布以及有無符合在地需求。

呂家愷說，林佳龍選情如何，民進黨心知肚明，民進黨新北市黨部主委何博文曾公開拿出「做好做滿」承諾書，要求侯友宜簽署，顯示自家人都不看好林佳龍，不過，林佳龍的無心新北眾所皆知，最可憐的還是黨內小雞，盼大家還是顧好自己就好，不要跟母雞亂衝，影響選情。