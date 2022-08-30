雲林縣議會今（30日）起舉行本屆最後一次定期會，縣長張麗善發表施政報告，她全程用台語講述，講了115分鐘。她表示，這個階段雲林的蛻變與改善她覺得還算滿意，下一階段要加速前進。多名議員祝她順利連任。

張麗善表示，她是土生土長的雲林人，所以一直在發現問題、解決問題，希望在有限的時間快速翻轉雲林，提升雲林的知名度和能見度，不要被遺忘、邊緣化，她著力於農業大縣如何農工並進、解決青年外漂問題、落實照顧長輩及改善少子化。

她說，就任之初有她5大目標包括為年輕人找工作、為老人找依靠、為弱勢者尊嚴、為企業找機會、為雲林找出路，朝向年輕人喜歡的生活品質、生活機能、觀光休閒的宜居城市方向前進，成為一個有活力的縣分。

張麗善表示，3年多來透過縣府各局處的業務範圍，使各種年齡層、各種產業鏈多元發展，面面俱到，雲林縣這個階段的蛻變和改善，她覺得還算滿意。

張麗善說，時間總是有限，縣市首長頂多只有8年時間，讓台灣看到雲林，也讓雲林創造未來的機會，必須加速前進，雲林縣的方向已經很明確，未來4年雲林縣的基礎建設像是農水路、道路、民眾關切的交通安全設施要更落實，還有很多產業園區要加速完成。

雲林縣府承辦2025年全運會，張麗善表示，雲林縣必須把運動會辦好，這期間必須培育體育人才，使雲林縣運動選手有國小、國中、高中、大專、就業5級連結是她努力的方向。

張麗善強調，施政上她希望多元、面面俱到，結合智慧科技，縮短城鄉差距，超越其他縣市，不只台灣甚至國際都能看得見雲林。

雲林縣府3年來有多項全台首創紀錄，包括禁止廚餘養豬、全台首套零廢棄資源化系統、家戶廚餘機補助、衛生局全國首設長照科、國一女升免費施打9價HPV疫苗、雲林天倫D＋卡、全台首座青銀共生基地、小型復康巴士[email protected]帳號啟用、六大醫療院所聯合視訊會診、中低收入戶及低收入戶全額補助使用納骨塔及火化場、北辰國小溫馨家園、創設地方創生專案辦公室、成立因應氣候變遷專案辦公室。