消防署舉辦車禍救援挑戰賽，新北市消防局勇奪最終優勝。（新北市消防局提供）

新北市消防局8月26日至28日參加內政部消防署全國車禍救援挑戰賽，競賽隊伍包括基隆市、台北市、桃園市、台中市、南投縣、台南市、雲林縣、嘉義市、台東縣及新北市等10支消防機關隊伍，新北市消防局競賽隊伍勇奪最終優勝。

鑒於新北市幅員廣大、轄內道路眾多，面臨各種複雜的車禍型態，新北市消防局成立德音快搜部隊-車禍救助專隊，藉由專業訓練以提高自身能力，並期望透過本次競賽能展現平時所學，發揮團隊作戰能力。

此次隊伍成員包括德音特搜分隊小隊長陳勝欽、隊員郭昱志、鄭彥廷、余承育、張育豪、黃逸峰、吳孟恆、張育瑋、林彥伯，同仁皆具有相當豐富搶救經驗，常訓時也到轄內報廢車輛資源回收廠，針對各種車禍救助、夾困、翻覆情境進行實兵演練。

本次比賽分為標準脫困及複雜脫困等初、複賽情境，除了在有限的時間內把待救者救出，同時還得依序進行觀察、安全、接近、開創、脫困等步驟；裁判針對上述團隊表現等指標進行評分。德音快搜部隊不負眾望，在群雄環繞的賽事中脫穎而出，獲得最終優勝。

新北市消防局長黃德清表示，災害發生難以預測，唯有平時紮實的訓練和熟練專業救援技巧，才能降低傷害，所以我們隨時做好準備，讓市民受到更安全的保障。