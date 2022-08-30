共享機車GoShare上線三年，補足六都最後一塊拼圖， 今（30）日宣布與台中市政府合作，並驚喜聯手半導體龍頭與台灣 ESG 先鋒 —— 台積電，共同將 GoShare 「隨借隨還」服務帶入台中市，也代表 GoShare 實現服務六都的完整版圖，建立移動產業嶄新里程碑。三方將於今年陸續展開三大淨零轉型行動，帶動全民永續生活，開創公私協力、全方位建構國際級零碳城市的新典範。

台中市不只是台灣第二大城，更是屢獲國際讚譽的宜居城市。台中市政府今年起全力衝刺 2050 淨零碳排，推動綠電減煤、零碳建築、綠色交通等政策，加速邁向「無碳無憂」生活。台中市長盧秀燕表示：「運具電動化與市民日常生活和各項經濟活動息息相關，是環保減碳的重要路徑。從廣設電動機車換電站、到鼓勵汰舊換購電動機車，台中市政府此次引進共享電動機車服務，串連公共運輸打通智慧交通任意門，同時路網擴及週邊衛星城市，要讓台中成為民眾騎電動機車最幸福的地方。」

GoShare 新事業總監姜家煒指出：「淨零轉型是長期承諾，需要集結有志一同的夥伴發揮核心優勢、協同創新，才能有共好的永續社會。GoShare 非常榮幸參與台中實踐零碳城市的願景，借重台積電深耕 ESG 領域和長期參與台中低碳措施的豐富經驗，透過日常都會交通一起服務台中市民，打開城市、企業、消費者三贏的新局面。GoShare 服務在台中上線，將為日後擴大合作打響前奏，持續領先業界樹立永續發展標竿，創造更多可能性。」

姜家煒指出，GoShare 首波投入 500 輛共享機車，接軌捷運綠線、高鐵、台鐵等 21 個交通樞紐、商圈、主要大學院校和熱門景點，更擴及台積電中科廠區。服務陣容包含全能的 Gogoro VIVA MIX、穩健的 Gogoro 2 與輕巧的 Gogoro VIVA，供上班族、學生和遊客隨時騎乘，輕鬆抵達目的地。

其次是培育「零碳世代」，GoShare 響應台中市政府打造「零碳世代」的號召，將於 9 月開學之際，針對台中 17 所大學院校、5 萬名大一新生提供專屬騎乘優惠，提倡學生選擇環保低碳的移動方式，身體力行愛護地球，推廣並傳承環境意識。

姜家煒指出也透露，10 月起服務範圍擴大至週邊衛星城市，包括豐原、潭子、沙鹿、清水等衛星城市，連結多個台鐵站點，快速活化台鐵廊帶交通，提升跨區移動和觀光便利性，並協助縣市交通轉型升級，提升永續競爭力。