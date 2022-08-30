蘇澳鎮長李明哲展現他自己縫製創珠的娃娃。（右為李明哲）（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣採季刊形式發行的蘇澳鎮地方誌《蘇澳人》， 9月推出第3期秋季號，以「人」為本的主題性地方刊物，封面人物為「濱崎林不冰」林珮瑜，用手作風格布娃娃與創意珍珠飾品，分享生命故事為題。鎮長李明哲表示，《蘇澳人》各篇章內容，緊扣蘇澳在地特色與生命力的展現，在字裡行間展現蘇澳之美。

蘇澳鎮公所今（30日）特別選在蘇澳重要交通聯外據點國道5號蘇澳服務區，宣傳新期刊的發行，活動現場由季刊裡的焦點人物，沖繩三線琴創作歌手、製琴師曾健裕Kenyu獻唱多首輕快歌曲，現場氣氛十分熱絡，連鎮長李明哲也加入演唱行列。

此刊物秋季號封面人物為「濱崎林不冰」的林珮瑜，「藝名」就叫濱崎林，19歲進入造船廠工作，24歲開始利用工作之餘，創作手工布娃娃與創意珍珠飾品，同時在報刊連載「用娃娃記錄生活」的圖文，分享生命故事為題，展現滿滿的創意。林表示，創作的原動力，來自於想跟別人分享對所有生活細微之處的感動。

李明哲在上季季刊裡的冷知識小學堂專篇，解析了馬賽的「馬」，讓許多讀者長知識了；這次為大家解釋「蘇澳冷泉有幾窟」，其中，被視為冷泉秘境之一的「豆腐乳冷泉窟」，曾有觀光客目睹在地居民裸身沐浴，因此登上全國新聞版面而爆紅，但在地人對於「當眾沖涼」早習以為常。

李明哲表示，身為蘇澳人可以藉由《蘇澳人》季刊，更認識其居住的地方，讓外縣市的人也可以了解蘇澳，知道不僅有冷泉、南方澳、海鮮、美麗的山跟海，蘇澳的人物更有故事，更需要珍惜；像是此次封面人物林珮瑜，透過雙手跟想法，把每一個故事都縫在布娃娃裡面，邀請大家欣賞季刊字裡行間呈現的蘇澳之美。