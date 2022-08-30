大腸癌蟬聯國人癌症發生率首位14年之久，到底該怎麼吃才能預防大腸癌？對此，營養師余朱青指出，大腸癌發生的原因，主要和年齡增長、飲食方式及生活習慣、菸酒、肥胖、遺傳基因等因素有關，平時可從飲食習慣著手，避免攝取加工食品、高糖及低纖維製品，還有高脂肪的紅肉與燒烤食物也應少吃。

余朱青在臉書粉專PO文指出，讓人聞之色變的大腸癌有些常見的症狀，包括大便習慣改變、便血、貧血、腹脹、體重減輕、腹部腫塊等。但因為早期大腸癌幾乎完全沒有症狀，所以如果有家族病史或上述症狀，就要及早就診檢查及定時篩檢。

余朱青表示，要想遠離大腸癌可以先從飲食習慣著手，像是多攝取富含膳食纖維的新鮮蔬果。膳食纖維可以促進排便，幫助腸道蠕動，也能減少食物停留腸道過久而引發變質的機率，因此平常就該多攝取富含高纖維的食物，像是膳食纖維含量較多地瓜葉、花椰菜、茄子、紅蘿蔔等，都有助於降低發炎反應及預防大腸癌發生。

余朱青提醒，除了飲食之外，也要改變不良的生活習慣，像是保持固定的運動習慣，及維持正常的體重；如果有需要飲酒也一定要適量，小酌即可；更要避免吸菸、熬夜，才能減少罹癌風險。

最後，余朱青分享15種富含膳食纖維的食物，分別為黑豆、燕麥、蒟蒻、毛豆仁、牛蒡、土芭樂、秋葵、地瓜葉、蓮藕、菠菜、青花菜、海帶、黃豆芽、茄子、玉米筍。