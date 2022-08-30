白宮官員柯比稱中方的軍事行動使得台海局勢升級，試圖建立一種新常態，美方不會接受。白宮新聞秘書說，針對中方的挑釁行動，美方未來將實施演習來推動西太平洋地區的局勢回穩，這與兩國關係無關。中國外交部發言人趙立堅今天（30日）在例行記者會中呼籲美方，勿向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

「試圖改變台海現狀的，是美國和台灣分裂勢力，不是中方。」趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

趙立堅指出，「台獨」勢力挾洋自重、「倚美謀獨」，是當前台海局勢緊張的根源。美國打著西太平洋地區穩定的幌子，赤裸裸地試圖「以台制華」，這何談與中國無關？與中美關係無關？

趙立堅強調，美國如果真的尋求局勢回穩，就應該立即回到一個中國原則和中美三個聯合公報規定上面來，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。