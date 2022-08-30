1名網友日前在路上發現1輛賓士直接臨停在路中「分隔島前方」，車主後來下車去買菜，讓該網友目擊氣炸，PO出照片說「現在的停車方式越來越狂」；其他網友則要原PO去檢舉，也有人發現地點在屏東，笑說「南部那邊是合法車位」、「屏東日常，別大驚小怪」。

該網友在PTT上分享1張照片，1輛賓士車竟直接停車在3線道的「右側分隔島」前方，車頭直接朝向分隔島「臨時停車」，該網友說車主之後下車買東西，許多行人都要特別繞過該車，原PO氣炸發文說「真是氣死我惹！這種停車方式真是不應該」。

1名網友日前在路上發現1輛賓士竟直接臨停在路中「分隔島前方」，車主之後甚至下車去買菜，讓該網友氣炸，PO出照片說「現在的停車方式越來越狂」。（翻攝自PTT）

原PO說當天他要出門買菜，經過該路段時竟發現1輛賓士停在分隔島前方，傻眼拍下照片分享說「現在的停車方式越來越狂了」；其他網友則說、「比起來我還是比較討厭佔一個車道的違停」、「還看過把分隔島的黃線當臨停的黃線，被開單還投書媒體」、「碼車牌幹嘛？送檢舉呀」、「這比違停機車待轉格更狂」。

也有不少網友發現事發地點在屏東，留言說「屏東不意外，市區都這樣停」、「南部鄉下日常啦」、「屏東日常啊！而且這邊還鬧區」、「南部那邊是合法車位，你自己無知不要亂說」、「屏東日常，你太大驚小怪吧」、「屏東根本如法外之地，歡迎來體驗」、「上次經過屏東看到一整排這樣停的」。