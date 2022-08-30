智慧財產權是台灣科技產業的競爭關鍵，工研院產業學院9月中將開設「智權法務實戰高階人才培訓班」，找來台積電、聯發科，宏碁等台灣百強科技法務長群當師資，分享分享智財管理、專利授權、無形資產評價等智權經營策略，培養國內智權法務高階人才。

百強科技企業法務長有聯發科副總經理暨法務長宿文堂、台積電副法務長陳碧莉、華碩集團法務長洪崇仁、宏碁集團全球法務長吳麗娟、宏達電法務長盧佳德、光寶科技集團法務長邱素梅等

了解營業秘密風險如何管理與攻防，是創造企業競爭優勢的核心。工研院產業學院執行長周怡君表示，智慧財產權是跨領域學門，內容包含科技創新、法律規範，涵蓋層面極為廣泛，期藉由此次課程講師傳授的親身經驗與專業知識，為台產業培養具全球視野的智權法務高階人才。

此次課程共分為三大主題，包括產業焦點分析、跨國經營策略、實務案例。將提供學員淨零排放、智慧科技、智財風險最新的國際趨勢與規範，以及全球專利布局、授權、企業募資、國際併購等智財營運策略與案例，並以台灣廠商跨國專利訴訟成功案例，協助學員了解如何運用專利銀行（IP Bank），讓專利成為經營利器。