TVBS民調中心29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。對此，作家苦苓今（30）日就在臉書上預言台北市選戰的結局，直言「陳時中低空掠過當選」，引發討論。

苦苓在臉書上PO出自己的《苦南德預言》指出「台北市選情棄保不成」，更預測「陳時中低空掠過當選！黃珊珊的票還比蔣萬安高一些些」，甚至還說「歡迎私訊對賭雞排」。而此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，同時也有人預測最後的得票率為「陳時中43%、蔣萬安22%、黃珊珊16%」，又或是「陳時中42%、蔣萬安33%、黃珊珊22%」。

其他人則熱烈表示，「難道這就是蔣萬安帶職參選的主因？後路都留好了」、「阿中不會當選，回鍋當政務官」、「看投票率還有剩下近三個月有沒有大事發生」、「我覺得陳時中會當選台北市長喔」、「我覺得這次不喜歡兩大黨的票會很多。第三勢力民眾黨因而大幅成長，黃珊珊的票跟蔣萬安藍色的票沒有重複性，不是大家想的那麼高，應該很低」、「棄保依舊不成，但蔣萬安高於黃」。