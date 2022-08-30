2022《台北台中台南高雄米其林指南》今日正式揭曉，令許多人意外的是，號稱美食之都的台南未拿下任何星星，與台南一起首度納入評鑑的高雄，則有2家餐廳拿下1星。交通部長王國材今受訪時說，尊重米其林的評鑑方式，而台南在必比登有許多家業者入選，代表台南小吃很受國際肯定。

交通部觀光局表示，第5版《米其林指南2022》共有38家餐廳榮獲星級殊榮，包含台北31家餐廳、台中5家餐廳，以及今年剛收錄於《米其林指南》的高雄2家餐廳上榜，除了肯定台灣主廚們的烹飪技術、料理品質及奔放創意外，料理種類涵蓋各式風格，展現出台灣各地飲食文化特色、環境的多元性與豐富度。

不過，今日公布的米其林名單，台南一家星級餐廳也沒有，與許多人對美食之都的期待很不一樣。王國材認為，米其林在全世界有一致性的評鑑方式，對結果他表示尊重，但台南有很多小吃入選必比登推介，代表台南小吃仍受國際肯定。

王國材說，上周他率團前往泰國曼谷參加會議，主辦國送給各國部長們1本曼谷米其林指南，可見全世界都會用米其林評鑑當作一種國際認證，許多城市也都用米其林做行銷，米其林有它的評比方法與要求，若想要進階到星級餐廳，這部分大家可以多多努力。