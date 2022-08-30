台南近年招商引資有成，茁壯企業8月中到台南科技工業區設立新廠，預計投資6億元，年營業額3億元，可望新增100個就業機會。台南市長黃偉哲表示，台南3年來招商成果已超過1.9兆元，市府專責之招商團隊提供各類型投資服務並協助廠商排除投資障礙，帶動產業發展，提升平均薪資的增長和消費潛力。

台南市經發局長陳凱凌表示，茁壯企業為台灣知名化妝品製造公司，近年積極擴廠，除了原有的永康1、2、3廠及科工廠，其子公司渼爾康化粧品亦於108年遷廠至新市區樹谷園區，本次於台南科技工業區再次投資，顯見企業根留台南的心意。

陳凱凌強調，本案從建照申請階段即透過每個月市長主持重大投資會報列管追蹤，並持續關心開發進度，在法規許可範圍下適時加快行政流程，使業者安心投資、放心量產，截至目前，合計列管95件、2905億元，已完成投資計64件、718億元。(記者張雅雲/台南報導)