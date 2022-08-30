好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，是全球公認實力與顏值兼具的男神，私下裡的他卻是台超級發電機，近來他的歲數不斷增加，身邊女伴還是不停更換，且交往對象都是年輕貌美的正妹，其中又以模特兒身分居多，李奧納多因此被封為「嫩模殺手」。不過如今多年情場生活，似乎就要有個結果。

李奧納多曾連換57任女朋友，甚至因此傳出，李奧納多不會跟超過25歲以上女人交往的傳聞，而且還曾被爆出床上技術不佳，不過他多金又極富人格魅力，依然超受大家歡迎；目前小他22歲現任女友卡蜜拉摩洛，今年6月正好滿25歲，雙方還已交往近5年，似乎將打破25歲戀情魔咒，備受所有人的注目。

關於他的現任女友卡蜜拉摩洛(Camila Morrone)，不只外貌亮眼、還擁有175公分的身高，父母都出自演藝圈人士，爸爸是男模Maximo Morrone、媽媽則是阿根廷演員Lucila Sola，足見雙親皆擁有比例極佳、如貴族般的優雅氣質；此外，她也繼承爸媽良好基因，長成一個大美女，不時出席雜誌拍攝畫報，展示纖細四肢。

其實今年初，李奧納多曾被粉絲捕捉到，和女友卡蜜拉在海邊度假戲水，今年將滿48歲的他體格依然超好，打著赤膊和卡蜜拉互動親密，不只被女方從後方環抱背部，海浪一大時，也讓卡蜜拉爬到他身上正面，還將她的雙腳勾住自己，一來一往的互動超閃，讓不少粉絲都認為李奧納多這次終於收心了。