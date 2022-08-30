「台北、台中、台南、高雄米其林指南2022」名單出爐，在上市櫃餐飲股中，雲品(2748)旗下君品「頤宮」連5年獨霸三星榮耀、寒舍(2739)旗下台北喜來登「請客樓」續獲二星，亞都麗緻(5703)則以「天香樓」及「巴黎廳1930×高山英紀」成為擁有2間一星的飯店。

此外，米其林指南今年取消「餐盤推薦」改為「入選餐廳」，包括君品「雅意」、晶華(2707)旗下台北晶華「Robin's鐵板燒」及「晶華軒」，寒舍旗下台北喜來登「辰園」、台北寒舍艾美「寒舍食譜」、遠東集團旗下台北遠東香格里拉「香宮」、均續獲入選。

由於今年新增台南、高雄2城，漢來美食(1268)除了台中「名人坊」續獲入選外，高雄漢來飯店館內的「福園」及「紅陶上海湯包」今年首獲入選，晶華集團旗下的高雄晶英國際行館「Ukai-tei」亦獲入選。

不過，國賓(2704)旗下台北國賓去年獲一星的「A Cut」牛排館、獲餐盤推薦的「國賓川菜廳」及「粵菜廳」，今年均未獲入選，推測應與台北國賓申請危老改建、餐廳因而變動遷址有關。而王品(2727)旗下去年獲餐盤推薦的「THE WANG」，今年未名列入選餐廳名單。

雲品對此表示，君品頤宮中餐廳連5年獲米其林三星推薦，對團隊而言是十足的肯定。即使受到疫情影響，頤宮仍然秉持初衷、做值得做的事，感謝一直以來支持頤宮的賓客，未來會持續致力於提升料理、服務與餐飲文化交流，提供賓客完整的餐飲體驗。