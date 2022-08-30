行政院自今年7月1日宣布開辦300億擴大租金補貼專案，至29日已由去年租金補貼12萬戶增加一倍以上至27萬戶。為造福更多的租屋族群並給予想申辦租金補貼卻還來不及申請的租戶，營建署經報請行政院同意，公告延長受理時間至今年10月31日下午5時止，有需要的租屋族可加緊申請的腳步，把握機會、踴躍申請！

營建署表示，正值大專院校即將開學，莘莘學子對於在外租屋需求殷切，其實年滿20歲以上的學生也可以申請。另外，根據民政系統調查，有些民眾誤會自己不符申請資格而卻步，像是與人合租分租套房、居住違章建築、父母有房子、不是弱勢、沒有設籍在租屋處等，以上情形也都可以申請。

此外，坊間也有些房客因為房東於合約載明不希望房客申請補助、房東不同意怕被查稅、怕被房東發現漲租金、房東不同意設戶籍等因素不敢提出申請，營建署指出，公益出租人政策上路以來，目前全台公益出租人已突破10萬人，表示有越來越多房東願意將房子租給領有租金補貼的民眾，房客領租金補貼的同時，房東也能享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，鼓勵更多房東一同加入「用好房、做好事」的行列。

營建署提醒，8月31日前已申請的民眾，目前陸續審查或試算中，舊戶部分，已從8月起陸續以email或電話通知，民眾也可透過300億元中央擴大租金補貼線上申請系統之「進度查詢」功能查看試算結果，並線上切結點選同意或不同意。營建署補充，8月31日前申請的民眾預計於10月起撥款，於延長受理期間申請的民眾則預計12月起撥款。