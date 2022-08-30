台東縣長饒慶鈴開學日到寶桑國小，了解小一新生背台東限定款書包上學的情形。（莊哲權攝）

今天開學日，台東縣長饒慶鈴親送乖乖給小一新生。（莊哲權攝）

開學了！台東縣長饒慶鈴今天上午寶桑國小了解小一新生及家長對於縣府贈送的台東限定款書包使用情形，有位小朋友大方秀出書包內容物，與縣長開心互動，饒慶鈴說，台東到7月底，已比去年增加25個新生兒，許多爸爸媽媽願意在台東生養孩子，縣府推動幫助家長育養政策立竿見影。

為了減輕幼童的負擔，台東縣政府今年贈送全縣幼兒園應屆畢業生僅660g輕量、護脊、防汙防水的專屬書包，今天開學日，許多小一新生都背著這款台東限定新書包開心上學去。

縣長饒慶鈴一早就到寶桑國小了解新書包使用情況，1位小朋友還大方展示書包內容物，連睡午覺的毛巾都帶著，真的能裝後多東西，家長表示，新書包質感佳、收納方便、顏色明亮，也的確比一般書包更輕，孩子背起來舒適，家長也省下買書包的錢。。

接著，饒慶鈴還到小一班上送每位學童1包乖乖，1位茹素的小朋友問「乖乖是葷的還是素的？」，還有位小朋友說，乖乖太甜不能吃，把乖乖還給縣長，饒慶鈴直說，家教好、好可愛。

饒慶鈴表示，今年上半年台東新生兒是逆勢成長，統計至7月底前，已經比去年多了25個新生兒，增加的數量雖然不多，但已經看到許多爸爸媽媽，願意在台東生養孩子，顯見縣府推動幫助家長安心育養政策已見成效。

饒慶鈴指出，面對少子化，縣府不僅鼓勵生育，更持續打造安心安全校園環境，包括更新全縣國中小共1萬5613套課桌椅、整修校舍、廁所，達成班班有冷氣等，今年也補助全縣國中小23校的校門綠美化設計，用美感校園迎接新學期，讓學校成為孩子最想來的地方。