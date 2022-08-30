國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）30日出席大安區後援會授證典禮，受到在場支持者熱情歡迎。（張鎧乙攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）30日出席大安區後援會授證典禮，與中佳電力董事長王應傑（右一）等人握手致意。（張鎧乙攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今於大安區成立後援會，以行動鞏固鐵藍票倉，由於無黨籍參選人黃珊珊的前副市長身份，與多名藍營里長略有交情，甚至參加黃珊珊參選記者會，蔣萬安今致詞也提及，希望大家當他的分身幫忙拉票，並強調只有團結才能勝利，一旦分裂就會失敗，要記取教訓。

蔣萬安大安區後援會找來建國中學校友會理事長吳坤光擔任後援會長，而蔣萬安致詞時再度聲明未來政策，包含重陽敬老金1500元恢復發放、生育政策、都更提高容積獎率等。其中蔣萬安似乎感受到黃珊珊來勢洶洶的分票危機，因此也高喊呼籲，「拜託各位，這次很關鍵，拜託當萬安的分身幫忙拉票」。

蔣萬安強調，過去每次的選舉大家都看過，也不希望不好的歷史重演，只有團結才能勝利，一旦分裂就會失敗，蔣萬安期許選民要記取教訓，不希望等到11月26日晚上開票後才捶胸頓足，為什麼在倒數80幾天時，沒有盡全力號召選票，後悔又再一次讓民進黨得利。

蔣萬安在致詞中也再打陳時中疫苗封存爭議，痛批陳時中說法反覆謊話連篇，被發現就改口，說是保存不是保密，甚至將責任推給立法院，蔣萬安回憶當時陳時中在立院的態度，就是「你要嘛看遮蔽，要嘛沒得看，結果三分之二都遮蔽，根本是黑箱遮羞布。」

蔣也痛批陳時中濫用權力，包含當初阻擋疫苗進口、封存合約等，且針對前新竹市長林智堅抄襲案，陳時中不敢表態；數位中介法也是不發一語，畏畏縮縮不敢堅持對的事。蔣最後強調，這不只是一場地方選舉，而是攸關中華民國能不能走上對的道路，以及能不能告訴下一代誠信的重要， 市民無法接受一直說謊欺騙、把疫苗採購封存30年的人。