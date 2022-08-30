雲林縣愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務，守護長者視力加碼失能評估。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為守護長者視力，規畫「愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」，30日服務團隊前往元長鄉元長國中，雲林縣長張麗善表示此次加碼「長者功能評估」服務，提供認知功能、行動、營養、聽力等6大面向評估，可及早了解長者是否有較高風險的問題，以達預防及延緩失能目的。

「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」規畫在6鄉鎮辦理，土庫鎮已於本月17日辦理完畢，30日元長鄉為第2場次，9月還有4場次，包括8日古坑鄉老人會、13日褒忠鄉褒忠國小、22日大埤鄉酸菜文化館、26日林內鄉衛生所。

張麗善表示，雲林縣自2019年開始辦理「雲林愛老眼鏡」專案活動，至今已造福超過1萬8000名長者，感謝朱立倫先生透過「社團法人銀光未來創新協會」協助引介捐贈，讓雲林可以持續改善長輩的視力問題，減少生活上的危險與不便。

張麗善說，本次活動亦請醫療院所協助，提供「長者功能評估」服務，評估社區65歲以上長者「認知功能、行動、營養、聽力、視力、憂鬱」6大面向功能，了解長者的跌倒、骨折、失能等風險問題，及早運用社區相關資源介入，達到預防及延緩失能目的。

張麗善提醒，凡設籍雲林縣且年滿65歲長者，均為免費愛老眼鏡服務對象。為維持良好配鏡品質，可事先與縣內36家驗光所預約，針對沒有驗光所的地區，縣府會規畫下鄉服務，讓所有老人家都受惠。

現場老人家說，以前都是到菜市場買老花眼鏡將就使用，縣府推出免費愛老眼鏡服務後，大家才知道配老花眼鏡也要經過驗光師詳細檢驗，戴起來才不會傷眼睛，可說是非常用心在照顧老人家。