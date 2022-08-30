北市長選舉「三腳督」進入短兵相接的階段，近日有民調揭露國民黨參選人蔣萬安支持度為最高，不過「深藍票倉」大安文山區卻有部分支持者轉移到陳時中身上。蔣萬安今下午出席大安區後援會授證典禮，會前受訪表示，民調皆是參考，深耕拓展票源才是重點。

蔣萬安表示，台北的12行政區後援會已陸續成立，而為大安區後援會受贈典禮，感謝幹部夥伴的努力，民調都是參考，持續深耕拓展票源才是重點，每個建議、市政提點都是責任託付，一步一腳印，成為市民最好的選擇。而被問及未來若發生「棄中保黃」，會不會擔心？蔣萬安笑著表示，那應該要問陳時中。

而談及黃珊珊恐會瓜分藍營選票，蔣萬安表示，台北市民很厭倦政治口水，大家期待希望北市可以開創新局，也期待是一位沒有沒有行政包袱，有創新思維、同理心、國際觀的市長。這次不只是地方選舉，更告訴下一代，台北能夠突破既有框架，盡速完成公共建設，讓台北市成為國際一流大都市。