藝人林志穎上月22日駕駛特斯拉自撞後火燒車，花費6小時才熄滅，更燒出電動車一但著火難以撲滅的問題。台中市議員邱素貞30日業務質詢時呼籲台中市應對此提出因應之道。消防局長曾進財表示，台中市目前沒有電動車火警案，電動機車起火案件自2017年至2021年有48件，消防局訂有搶救sop。

邱素貞指出，電動車專家透露，由於電動車的鋰電池裝在車子下方，如果受到外力撞擊，破裂後可能著火，產生化學反應，多起電動車車禍所引起的火災，火勢經常一發不可收拾，2021年，台南發生特斯拉起火意外，消防單位動用20噸的水，花了1小時的時間才將火撲滅，用水量相當於燃油車的3倍，耗時也遠高於燃油車。

邱素貞表示，藝人林志穎今年7月驚傳駕駛特斯拉在桃園市中正北路自撞橋墩起火，他與兒子都受傷送往醫院救治，電動車爆炸起火更快且更難撲滅，消防局應針對這類火災採取因應對策。

曾進財表示，因鋰電池發生火災後會熱失控，不會自行熄滅，目前計畫採防火毯蓋著，不會繼續延燒，再持續射水降溫，最好的辦法就是將整台火燒車夾起來，浸到水裡面浸泡48小時降溫直到熄滅。針對電動車火災特性，消防局訂有搶救SOP，並列入常年訓練項目。

消防局指出，目前針對輔助器材部分，已購置兩組滅火毯進行試用，倘搶救上使用成效良好，未來將擴大採購供外勤分隊使用。此外，也向水利局商借擋水板、及採購包覆式防水帆布一組進行測試，俾利電動車火警搶救。