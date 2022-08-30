新北市中和區8月25日瞬間強降雨，造成南勢角一帶嚴重積淹水，僅40分鐘的強降雨就造成瓦磘溝水位達8分滿，周圍民眾擔憂潰堤造成災害。新北市議員陳錦錠昨（29）日邀集水利局與地方里長座談，研議改善方式，水利局長宋德仁允諾，會進一步研議改善。

中和區8月25日強降雨造成南勢角仁愛街、忠孝街、安平街一帶嚴重積淹水，水勢湧入附近店家，水深達腳踝，僅40分鐘的強降雨卻造成瓦磘溝水位達8分滿，水位看起來觸目驚心，民眾擔憂一旦潰堤後果不堪設想。

陳錦錠接獲秀明里長施義男、景南里長胡宇辰等陳情，強降雨排水不及已造成民怨，南勢角災情慘重，甚至瓦磘溝整治仍未看見成果，日後若再度強降雨，瓦磘溝一旦潰堤，周圍民眾該如何是好。

陳錦錠昨天邀水利局長宋德仁與地方里長們座談，盼市府可以重視南勢角地區淹水問題及瓦磘溝整治的相關工程。陳錦錠指出，民眾不該成為強降雨的受災戶，南勢角積淹水到底是因為地勢問題，還是本身的排水設施設計不良，水利局應清楚告知民眾，同時未來的改善辦法為何？民眾有權不活在恐懼之中。

陳錦錠提到，瓦磘溝整治工程持續進行，當時發生強降雨時，所有工程機具都來不及撤離，這些堆放於瓦磘溝內的機具，反而成為加劇水位上升的因素之一，施工團隊的預警機制為何？倘若造成人命傷亡就為時已晚，公安問題也要加強。

陳錦錠認為，水利局應研議一旦水位暴漲後周圍民眾的預警機制，要讓周圍民眾第一時間得知訊息，才能有充足的時間逃生，且瓦磘溝整治工程更應如期如質完工，包含排水、疏濬、防惡臭、汙水下水道接管等。

陳錦錠強調，瓦磘溝是雙和區的界河、更是大家兒時的回憶，水利局要更加努力，另外颱風季節來臨，更要嚴防水患造成災情。水利局表示，會將相關意見帶回研議、進一步討論。