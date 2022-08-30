德國作曲家約格．魏德曼曾經是NSO國家交響樂團2018-2019年駐團作曲家，與台灣結下音樂之緣。德法公共電視台拍攝魏德曼紀錄片的團隊隨魏德曼來台，將台灣放進拍攝內容當壓軸。

魏德曼表示，這個紀錄片已經拍攝2年，「隨著我的演出，已經到過包括柏林、慕尼黑、萊比錫等城市，影片拍攝能涵蓋台灣與NSO，一直是我的夢想。」

魏德曼表示，經過疫情考驗，台灣此行同時也是亞洲唯一一站，「紀錄片從柏林開始到最後的台灣，影片明年會推出，也是我的50歲生日，能再度到台灣並和NSO合作，是我藝術生命很重要的一章。」

魏德曼說，很喜歡與NSO國家交響樂團一起工作，這次來台舉行音樂會，他也邀請德法公共電視台（German-French culture channel,ARTE）與德國第一電視台（First German television,BR）紀錄片團隊同行。

NSO今天發布新聞資料表示，約格．魏德曼年僅49歲，已擁有一系列的作品與知名委託案，包括巴倫波因基金會委託創作，並由巴倫波因親自指揮演出，小提琴家慕特也委託他創作並親自舉行世界首演的弦樂四重奏作品。2018年獲得巴伐利亞馬克西米利科學與藝術勳章，2019年則得到德國古典音樂獎的「最佳作曲家獎項」。

約格．魏德曼是少數集作曲家、演奏家和指揮家各種身分於一身，多才多藝且具個人魅力的藝術家，這次應NSO之邀，將帶來3場演出。

首先登場的音樂會由約格．魏德曼擔任指揮，帶領NSO於9月2日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，曲目包括孟德爾頌「芬加爾岩洞」序曲、舒曼「第二號交響曲」，以及由約格．魏德曼為演奏小提琴的音樂家妹妹卡洛琳．魏德曼譜寫的魏德曼「第二號小提琴協奏曲」。

約格．魏德曼表示，作為旋律樂器的小提琴，承載各種人類情感，在這首樂曲中，小提琴保持敘事者角色，「我將中心和最長段落的樂章取名為『浪漫曲』，這個樂章跨越了心靈宇宙，是一趟內在探索的旅程。」

9月3日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳以及9月4日在雲林聲泊廳兩場室內樂音樂會，魏德曼將與妹妹卡洛琳、小提琴家李宜錦、鋼琴家王佩瑤，以及NSO演奏家群同台呈現室內樂，曲目包括魏德曼創作的「狩獵」弦樂四重奏與單簧管獨奏曲「三首影舞」，以及巴爾托克給單簧管、小提琴和鋼琴所寫的「對比」，展現精緻室內樂和諧完美的一面。（編輯：張芷瑄）1110830