大陸觸控面板廠歐菲光30日透露，目前已沒有和蘋果（Apple）合作，但有和華為合作發展智慧汽車等領域。消息刺激其A股午後直線漲停，收報人民幣（下同）6.47元，成交額超6億元。

第一財經報導，歐菲光工作人員表示公司目前已無和蘋果的合作，但和華為有合作。公司未來將重點發力智慧汽車，以及IoT、VR/AR等新領域。

歐菲光29日披露半年報，上半年營收77.8億元，年減33.78％；歸屬淨利潤-8.7億元，年減2,677.73％。公司解釋，受到境外特定客戶2021年第一季終止採購關係的影響，2022年上半年公司與特定客戶相關的產品出貨量大幅下降。

分產品看，公司光學光電產品收入55.15億元，較上年同期下滑34.99％，占總收入比重70.93％；智慧汽車類產品收入年增長44.31％，達5.96億元，占總體收入較低，占比為7.66％。