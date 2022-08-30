曾姓男子與友人林姓男子2015年在高雄開設「恆耀國際精品」公司，主打「最高年利率18％禮券、保證還本」，招攬323位投資人投資鑽石，5年來吸金2.2億元，高雄地檢署偵結後依違反銀行法、詐欺等罪起訴曾男、林男及集團相關成員。

曾男2014年曾參與「璀璨國際珠寶公司」吸金案，遭判刑4年確定。2015年又故技重施，和林男合作在高雄開設「恆耀國際精品」公司，對外宣稱鑽石市場有可獲利的趨勢，招攬不特定多數人加入吸金。

投資人須與公司簽立鑽石買賣契約書、vip會員契約書裸鑽簽收單，成為公司vip會員後，投資額滿20萬元者可選擇領取彩鑽，不領取彩鑽則可由公司代為保管。投資人依投入本金多寡，按月可向公司領取禮券，禮券可按月兌換現金，但兌換時須填寫「訂購單」佯裝訂購商品，實際等同將禮券換現金。

期滿3年的投資人，可以原價將彩鑽賣回給公司，等同保證還本。5年來，該公司吸引323位投資人加入，吸金逾2.2億元。

2021年9月林男以「公司欲向VIP會員借用彩鑽展覽，展覽後會歸還」、「有大陸廠商來台欲購買鑽石，vip會員鑽石被買走可優先拿回本金」等理由，向投資人借鑽石，結果鑽石被林男拿去典當，大批投資人根本拿不回來，紛紛報案。

檢方查出，該公司2016年起招攬民眾投資鑽石，對外宣稱成為公司vip會員可以8折價格購買鑽石，但鑽石先由公司保管，VIP為期3年、每投資單位10萬元，公司每月會依會員投資金額發放不等面額的禮券，可兌換等值商品或折換現金，每年最高可獲年利率18％的禮券。

檢調今年4月指揮調查局南機站搜索該公司，查扣相關證物並約談林男等人到案，檢方偵結後依違反銀行法、詐欺等罪起訴曾男、林男及集團相關成員。