華航經營團隊。（資料照）

中華航空今 (30) 日召開董事會臨時會，會中通過訂購 16 架波音 787-9 客機，搭配奇異 GEnx 發動機，預計 2025 年開始交付，擔綱中運量廣體新世代客機主力。華航陸續引進 777-300ER、A350-900、A321neo 等全新機隊，佈局整體營運航網，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線。新世代機隊全面上線，全力衝刺後疫情時代。

華航自 2018 年啟動新廣體客機汰換計畫，惟受新冠疫情影響，2020 年暫緩評估；隨著疫情逐步緩解，全球客運市場持續復甦，2021 年 9 月正式重啟評選及加速引進作業，並邀集納入外部專業顧問建議，經長時間縝密評估，遴選最適機型，符合企業發展最大效益。

波音 787-9 客機為旗艦級新世代產品，不論在航機設計、營運效益及產品普及率都具有優勢。787 客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，全新世代的客艙產品規劃，可帶給旅客優質搭乘體驗；且 787-9 客機在燃油效率表現卓越，可較前一代機型減少約 20％ 燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向 2050 淨零碳排的一大助力。

波音 787-9 客機可提供靈活派飛的彈性，有助於機隊調度，提升市場競爭力，並利於未來持續拓展中長程客運航網；波音 787-9 客機載貨能力也很優異，腹艙可容納 36 個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為華航的貨運運能再添動力。

華航機隊現有 86 架客貨機，包括 A350-900、777-300ER、A330-300、737-800、A321neo 共 65 架客機及 747-400F、777F 共 21 架貨機。此次引進787-9 全新客機，藉以替換 A330-300 客機，落實航機汰舊換新計畫；外加 8 架選購權，還可轉為大運量的787-10 機型。華航將視疫情與市場發展，持續擘劃機隊規模，提供旅客更先進優質的客運服務及產品，提升營運效益，朝向企業永續邁進。