醫學院羅姓所長利用指導女學生畢業論文時，掀開女學生上衣撫摸側腰，又熊抱女學生聲稱幫忙「打氣鼓勵」，士林地院依利用權勢猥褻罪，判處羅教授應執行有期徒刑6月，可易科罰18萬，並宣告緩刑4年。

判決指出，擁有博士學歷的羅姓教授兼所長，現已遭解除職務，2018年4月間，在學校會議室內，假裝關心，掀開女學生左側衣角，女學生覺得不對，以手臂夾住衣服，羅竟將手掌放在女學生側腰來回撫摸，10月、11月更以「打氣」為由，環抱女學生二度猥褻。

女學生遭碰觸腰際約10多秒，面露驚恐，卻不敢發出聲音，事後告訴證人，她備感壓力，決定先以學業為重，等畢業以後再尋求解決方法。

合議庭審酌，羅姓教授先後兩次猥褻，戕害女學生身心，但因與女學生達成和解，也已賠償損害，考量女學生表明不願追究責任，宣告4年緩刑，期間付保護管束。

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