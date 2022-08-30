共軍機艦近日頻繁在台灣周邊海域軍演及越過海峽中線，蔡英文總統今天表示，我們不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，但我們自我克制，但不表示我們不會反制。「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全」。

蔡英文今天前往澎湖視導負責偵蒐攔截及監控任務的空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊及海軍146艦隊，致贈加菜金，並發表談話。

以下是蔡英文談話內容：

今天來到146艦隊，是要感謝各位海軍弟兄姊妹，在這段時間加強戰備，戍守海疆、保衛國家的辛勞，更是要來為大家加油打氣。

臺海周邊情勢緊張，威脅日益增強，國軍各級部隊在這段期間都加強戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，因為位處重要戰略位置，預警反應時間更短，肩負的防衛任務也更為吃重。

像是146艦隊，只要收到命令，就必須緊急出海執行任務、配合任務管制休假。犧牲陪伴家人的時光，都是官士兵的日常。又像是我剛才去過的空軍天駒部隊及陸軍澎防部防空連，一旦接獲敵情，都必須在極短的時間內完成待命和接戰的準備。

空軍第七雷達中隊，也是一樣，必須兢兢業業，維持雷達的運作正常，讓敵情無所遁形。因為有紮實的訓練及高度的抗壓性，縱使近距離監控敵機、敵艦，或者是遭遇敵人惡意挑釁，各位都能保持沉著冷靜的態度，守護我們的國土、我們的家園。這樣的表現，我要給各位最高的肯定與敬意。你們都是我們臺灣人民的驕傲。

尤其是近來中國在軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」的衝突手法，並且結合認知作戰的手段，持續對臺灣進行文攻武嚇。我要告訴大家，敵軍越是挑釁，我們越要冷靜。我們不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，我們不會挑起爭端，我們自我克制，但不表示我們不會反制。我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全。

我要再一次強調，臺灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而退縮，政府也會做好充分的準備。

面對中國的軍事威脅，政府將持續強化自我防衛的決心和能力，明年度的國防整體預算規模已經達到5863億元，創下歷史新高，較今年增加700多億元，成長近百分之十四。

這一次國防預算的增加，重點在政府將持續推動國艦國造、國機國造，也要提高裝備妥善、補充彈藥存量，並且提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設，建構可恃防衛力量，讓臺灣自我防衛的力量可以更加堅實。

中華民國國軍的戰力，就是國家安全的保證。全國人民的支持，則是國軍保衛臺灣最大的動力。

各位弟兄姊妹，當每一個臺灣人看到你們穿著軍裝時，大家心裡的感覺，就是尊敬與感謝。身為各位的三軍統帥，我非常以各位為榮，我也希望大家，繼續以身為中華民國國軍為榮。

另外，因為駐地換防或任務變化，各位陪伴家人的時間也變少了。國軍眷屬是我們國軍弟兄姊妹精神上最大的支持，也是國家安全最重要的後盾。在這裡，我要向所有的國軍眷屬致上最深的感謝。

我也要給各位一個重要的任務。請大家有空的時候，打通電話給支持各位的家人，讓家人放心。

最後，我要請各位繼續保持「捍衛國土，捨我其誰」的高昂士氣。只要三軍協力，必能保衛國家的安全。謝謝大家。